Milan, subito allenamento e squadra al lavoro oggi

Dopo la vittoria di ieri del Milan in rimonta sull'Hellas Verona, il focus si sposta sulla Champions League col Porto di martedì.

Lavoro senza sosta per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello questa mattina per iniziare a preparare il prossimo match di Champions League che li vedrà impegnati contro il Porto martedì 19 ottobre.

In palestra per il classico lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera, in campo invece gli altri componenti della rosa. Dopo aver svolto l'attivazione muscolare in palestra, riscaldamento sul campo con alcuni esercizi atletici eseguiti tra ostacoli e coni poi torelli prima di iniziare una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.