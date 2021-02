Milan-Stella Rossa, il report dell’allenamento di oggi a Milanello | News

Milan, concentrazione totale verso la Stella Rossa

Fonte: acmilan.com

Squadra a Milanello questa mattina per l’allenamento odierno, focalizzato sul prossimo match di Europa League contro la Stella Rossa, in programma giovedì 25 febbraio a San Siro alle ore 21.05.

IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra, poi squadra in campo per un lavoro aerobico lungo il perimetro del campo. A seguire una serie di esercitazione tecniche che hanno preceduto alcune partitelle a tema, giocate su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino a seguire alle ore 14.30 conferenza stampa pre-match con Mister Pioli e Rafael Leão.

