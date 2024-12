Ecco i numeri di 'Capitan America' finora in questa stagione

Finora, in questa stagione, Pulisic ha disputato 20 partite tra Serie A (14), Champions League (5) e Coppa Italia (una). Ha messo a segno ben 8 reti. Di queste, 5 in campionato e 3 in Europa. Ha anche fornito, contestualmente, 6 assist (5 in Serie A, uno in Champions), ai suoi compagni.