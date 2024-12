Buone notizie per il Milan e Paulo Fonseca : Alvaro Morata ha superato il problema di tonsillite che lo aveva tenuto fuori dalla gara contro il Verona. L’attaccante spagnolo, fondamentale per lo scacchiere offensivo dei rossoneri, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni nel centro sportivo di Milanello , come mostrano le foto pubblicate oggi dal club sul proprio sito ufficiale.

Il recupero di Morata rappresenta un tassello importante per Fonseca, che potrà contare su uno dei suoi uomini più esperti in vista della sfida contro la Roma, in programma il prossimo 29 dicembre. La gara con i giallorossi sarà uno scontro cruciale, non solo per consolidare il piazzamento in zona Champions, ma anche per invertire il trend delle ultime settimane, segnate da qualche passo falso di troppo.