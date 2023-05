Milan, focus tecnico per la squadra: il report della seduta odierna

Ecco il report della seduta di allenamento odierna del Milan, che si sta preparando alla sfida contro la Sampdoria

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Squadra al lavoro questa mattina, ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Sampdoria - sabato 20 maggio alle ore 20.45 - a San Siro.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo, dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire, la squadra è stata divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione di allenamento odierna.

VENERDÌ 19 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli, prevista per le ore 14.00 e in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. LEGGI ANCHE: Milan, le dichiarazioni Nesta sul Diavolo e non solo >>>