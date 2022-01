Milan, il report dell’allenamento: ripresa dopo due giorni di riposo

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il report dell'allenamento odierno. Ripresa a Milanello dopo due giorni di riposo

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister; il gruppo si è ritrovato per pranzo per poi scendere negli spogliatoi.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, al termine gruppo in campo dove ha continuato la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto il lavoro sul possesso, al termine partitella su campo ridotto. Prima di rientrare negli spogliatoi, esercitazioni aerobiche con una serie di allunghi a ritmo variabile sul lato lungo del campo.