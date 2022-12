Milan, il report dell’allenamento odierno: niente giornata di riposo | News

(fonte acmilan.com) - Tornati in nottata da Eindhoven la squadra ha pernottato a Milanello e questa mattina ha svolto un allenamento in vista della ripresa ufficiale della stagione e in particolare della Serie A prevista per mercoledì 4 gennaio, allo stadio Arechi alle 12.30, quando il Milan affronterà la Salernitana.