Milan, il report dell’allenamento odierno: possesso, tecnica e lavoro aerobico

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento odierno svolto dai ragazzi di Stefano Pioli

Prima parte del lavoro dedicata all'attivazione muscolare eseguita in palestra, la squadra ha continuato la fase di riscaldamento in campo con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni dedicate al possesso prima di passare alla parte tecnica, focalizzata sulle conclusioni. Lavoro aerobico prima di rientrare negli spogliatoi.