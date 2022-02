Milan, il report dell’allenamento odierno: svolti esercizi atletici e di tecnica

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento odierno svolto dai ragazzi di Stefano Pioli

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Presenti presso il centro per seguire l'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara .

Prima parte in palestra, dove la squadra ha svolto la consueta attivazione muscolare e una serie esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. A seguire, i rossoneri sono scesi in campo per svolgere alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità, l’allenamento è proseguito con la squadra divisa in tre gruppi che hanno svolto una serie di esercitazioni tecniche alternandosi in tre diverse postazioni. Lavoro sul possesso e una partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna.