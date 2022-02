Milan, il report dell’allenamento odierno: defaticante per i titolari di ieri

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento svolto oggi dai ragazzi di Stefano Pioli

Archiviata la vittoria nel Derby, i rossoneri questa mattina si sono presentati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo ravvicinato impegno di Coppa Italia, che vedrà il Milan affrontare la Lazio - mercoledì 9 febbraio alle 21.00 a San Siro - nella gara a eliminazione diretta valida per i Quarti di finale. A Milanello, presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.