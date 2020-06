Milan, proseguono gli allenamenti: si lavora a ritmi elevati (Video)

MILAN NEWS – Manca una settimana esatta a Juventus-Milan, match valido per la Semifinale di ritorno della Coppa Italia. I rossoneri, che partiranno dall’1-1 dell’andata, dovranno compiere l’impresa all”Allianz Stadium’ per staccare il pass per la finale, orfani di giocatori fondamentali come Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, tutti squalificati. Per questo motivo continuano gli allenamenti a Milanello, con i calciatori che spingono forte sull’acceleratore per prepararsi al meglio. Ecco il video condiviso dal profilo ufficiale rossonero in merito alla seduta odierna.

Intanto l’agente dell’obiettivo Florentino ha parlato del suo assistito: LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>