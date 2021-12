Milan, oggi ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo: il report

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Ripresa dopo due giorni di riposo

Dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato, Milan-Napoli di domenica 19 dicembre. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.