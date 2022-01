Milan, oggi giornata di riposo: la data della ripresa degli allenamenti

Giornata di riposo per un Milan che approfitterà della sosta per preparare il derby contro l'Inter. Ecco quando riprenderanno gli allenamenti

Un punto in due partite e tanta voglia di ripartire per il Milan. Dopo il brutto pareggio contro la Juventus, Stefano Pioli ha concesso ai suoi giocatori due giorni di riposo. La squadra, infatti, tornerà a Milanello per gli allenamenti a partire dalla giornata di domani per preparare al meglio il derby contro l'Inter, in programma a San Siro il prossimo 5 febbraio alle 18. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.