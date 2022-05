Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: testa a domenica

Oggi il Milan è stato di nuovo al lavoro dopo il riposo e già concentrato sulla trasferta di domenica. Ecco il racconto dal sito rossonero.

Rossoneri a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal Mister; squadra al lavoro nel primo pomeriggio per iniziare la preparazione in ottica Verona, prossima avversaria in campionato.