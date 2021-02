Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: presenti Maldini e Massara

Milan, il report dell’allenamento di oggi

fonte: (acmilan.com)

A Milanello allenamento pomeridiano per i rossoneri al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. A seguire, squadra divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento è poi proseguito con la consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO

Per domani il programma prevede una sessione d’allenamento mattutina.

