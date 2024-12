Allenamenti – Allunghi e possesso palla a Milanello

Rossoneri a Milanello questa mattina, consueto ritrovo per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

Squadra subito in campo per iniziare l'attivazione muscolare tra i pali e gli ostacoli bassi, a seguire alcuni torelli a tema per terminare la fase dedicata al riscaldamento. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in alcuni allunghi prima di una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla. Per concludere, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.