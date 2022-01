Milan, l’allenamento odierno di Ibrahimovic, Leao e Rebic | PM News

Ecco com'è andata la seduta di allenamento mattutina per Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao ed Ante Rebic, attaccanti del Milan reduci da stop

Zlatan Ibrahimovic , Rafael Leao ed Ante Rebic hanno svolto la prima parte di allenamento in gruppo questa mattina a Milanello . Poi, però, i tre attaccanti del Milan , tutti reduci da un stop per infortunio, si sono staccati del resto dei compagni. Ibra, Leao e Rebic hanno quindi proseguito la seduta con un lavoro atletico personalizzato .

L'obiettivo, naturalmente, è quello di ritrovare il prima possibile la forma migliore dopo i problemi fisici accusati di recente. Chi di loro riuscirà a rientrare per Milan-Roma di giovedì pomeriggio a 'San Siro'? Domani, forse, capiremo qualcosa in più sulle loro condizioni.