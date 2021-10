Milan, l’allenamento di oggi: si prepara la sfida contro il Bologna

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato nel pomeriggio per preparare la sfida contro il Bologna, in programma sabato prossimo

La squadra si è ritrovata a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.