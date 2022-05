Milan, l’allenamento di oggi: presenti Maldini, Massara e Gazidis

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara contro l'Atalanta. Presenti Maldini, Massara e Gazidis

Ritrovo per colazione questa mattina per i rossoneri, che hanno svolto una nuova seduta di allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, Milan-Atalanta di domenica 15 maggio alle ore 18.00 a San Siro. A Milanello presenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno seguito l'allenamento insieme a un gradito ospite: José Pekerman, attuale Commissario Tecnico del Venezuela.