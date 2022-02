Milan, l’allenamento di oggi: presenti Maldini e Massara

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista nel derby, in programma sabato 5 febbraio a San Siro

Prosegue la marcia di avvicinamento al Derby in programma sabato alle ore 18.00; squadra oggi a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.