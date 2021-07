Milan, l’allenamento di oggi: presenti anche Maignan e Giroud

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello: presenti Mike Maignan e Olivier Giroud

Prima parte in palestra, per l'attivazione muscolare e alcuni lavori sulla forza; la squadra è poi scesa in campo, sul rialzato dietro gli spogliatoi, dove ha continuato il riscaldamento con alcuni torelli. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi che hanno svolto un lavoro specifico sul possesso palla. A seguire, una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la seduta odierna.