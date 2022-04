Milan, l’allenamento di oggi in vista della gara con la Fiorentina

La squadra di Stefano Pioli si è allenata questa mattina a Milanello in vista della partita di domenica San Siro contro la Fiorentina

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Fiorentina, in programma domenica a San Siro alle ore 15.00. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.