Milan, l’allenamento di oggi in vista del match contro la Roma

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello in vista della partita contro la Roma. Il report

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il nuovo allenamento odierno verso la ripresa del campionato, ovvero Milan-Roma in agenda per giovedì 6 gennaio alle 18.30 a San Siro. Anche oggi presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.