Milan, l’allenamento di oggi della squadra di Pioli | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista dell'amichevole contro il Panathinaikos. Ecco il report

(fonte:acmilan.com) Allenamento in mattinata quest'oggi a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Presenti per seguire la seduta anche Paolo Maldini e Frederic Massara.