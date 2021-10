Milan, la squadra riprende il lavoro in allenamento a Milanello

Nuovo giorno di allenamento in casa Milan. Dal possesso palla agli allunghi: i rossoneri mettono nel mirino l'Hellas Verona.

Ripresa degli allenamenti a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. La squadra si è ritrovata per pranzo prima di dare il via alla settimana che porterà verso Milan-Hellas Verona, ottava giornata di campionato fissata per sabato 16 ottobre alle 20.45 a San Siro.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, poi il gruppo è uscito sul campo per proseguire il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche e, a seguire, un lavoro sul possesso palla. La sessione è proseguita con una partitella su campo ridotto che ha preceduto una serie di allunghi su metà campo per concludere la giornata.