Milan, Kjaer e Leao ancora a parte: domani gli esami di Rafa | PM NEWS

Il Milan si prepara per la partita molto importante contro l' Atalanta . Stefano Pioli spera di poter recuperare due giocatori molto importanti per la rosa rossonera: Simon Kjaer e Rafael Leao . Secondo quanto ci risulta, dalle ultime da Milanello, entrambi si sono allenati a parte anche oggi, ma potrebbero recuperare per la sfida di sabato.

Milan, domani esami per Leao

Giornata fondamentale per Leao quella di domani. Rafa, che lo scorso 11 novembre contro il Lecce si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, si sottoporrà infatti a nuovi esami di controllo per capire se il recupero sarà effettivamente completo. In caso di risposta positiva, sarà convocato per Atalanta-Milan.