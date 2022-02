Milan-Inter, ecco quando è previsto l’allenamento di rifinitura

Manca sempre meno al derby di andata di Coppa Italia fra Milan ed Inter: oggi pomeriggio in programma la sessione di rifinitura

Manca ormai pochissimo al derby di Coppa Italia fra Milan ed Inter, che si terrà domani sera alle ore 21:00 a San Siro, valevole per l'andata delle semifinali. In casa rossonera, dopo le parole di mister Stefano Pioli, i ragazzi torneranno in campo oggi pomeriggio, alle ore 14:30, per la sessione di rifinitura. Verranno provati gli schemi anti-Inter, dopo di che Pioli proverà la formazione in vista di domani. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>