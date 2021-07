Milan, il report dell’allenamento pomeridiano: sessione dedicata al pallone

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento: i dettagli sulla seduta agli ordini di Pioli

Doppia seduta di allenamento quest'oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

Come di consueto inizio in palestra per l’attivazione muscolare, per poi uscire sul campo per completare la fase di riscaldamento con una serie di esercizi a terra. L'allenamento è proseguito con alcuni torelli a tema che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l'ausilio delle sagome.