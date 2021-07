Milan, il report dell’allenamento odierno: reattività e tecnica a Milanello

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Doppia seduta in quel di Milanello

Rossoneri a Milanello questa mattina, con il ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento della giornata.

Squadra inizialmente in palestra per l'attivazione muscolare e un lavoro sulla forza prima di uscire sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove il riscaldamento è proseguito con una serie di esercizi sulla reattività eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è continuato con alcune esercitazioni tecniche prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la prima seduta di giornata.

Gruppo pronto in campo alle 17.00 per il secondo allenamento della giornata, iniziato con alcuni torelli a tema nel cerchio di centrocampo seguiti da esercitazioni tecniche: aperture, lanci, cross e tiri in porta. Una serie di partitelle su campo ridotto ha concluso il lavoro odierno.