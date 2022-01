Milan, il report dell’allenamento odierno: preparazione in vista della Juve

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento odierno svolto dai ragazzi di Stefano Pioli

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello , dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna. Iniziata quindi la preparazione del prossimo impegno di campionato , che vedrà il Milan affrontare la Juventus domenica 23 gennaio alle ore 20.45 a San Siro.

Prima parte in palestra dedicata all'attivazione muscolare. Il gruppo è poi uscito sul campo per proseguire il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. Al termine la squadra è stata divisa in due gruppi: i giocatori impegnati lunedì sera hanno svolto una seduta di scarico e del lavoro aerobico, con una corsa lungo il perimetro del campo; gli altri componenti della rosa hanno disputato una partita di allenamento - due tempi da 20 minuti - con la formazione Primavera.