Milan, il report dell’allenamento odierno: partitella con la Primavera

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Partitella con la Primavera

Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il lavoro odierno in avvicinamento all'avvio del campionato in programma per il prossimo lunedì 23 agosto a Genova alle 20.45 contro la Sampdoria.