Milan, il report dell’allenamento odierno: Maldini e Massara a Milanello

Milan, il report dell’allenamento odierno

Fonte: (acmilan.com)

“Squadra ancora al lavoro, questa mattina, in preparazione del prossimo match di campionato che vedrà i rossoneri, sabato 30 gennaio alle 15.00, impegnati a Bologna. Presenti a Milanello, per assistere all’allenamento, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra, dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare, prima di uscire in campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi: per la squadra spazio a una serie di esercitazioni tecniche abbinate a una fase aerobica. Il possesso palla ha caratterizzato la seconda parte della sessione, terminata con la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 29 GENNAIO

Per domani, venerdì, a Milanello sono in programma la conferenza stampa di Mister Pioli alle 12.00 e la rifinitura alle 14.30, a seguire la partenza per Bologna”.

