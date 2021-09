Milan, il report dell’allenamento odierno: doppia seduta per i rossoneri

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha riportato il report dell'allenamento odierno. Doppia seduta per i rossoneri a Milanello

"Squadra di nuovo in campo a Milanello per una nuova giornata di allenamento . Privi di molti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, i rossoneri hanno lavorato in doppia seduta .

Domattina squadra di nuovo in campo per una singola sessione d'allenamento. Alle 13.45, a Milanello, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Junior Messias". Tiemoué Bakayoko si è presentato in conferenza stampa: queste tutte le sue dichiarazioni