Milan, il report dell’allenamento odierno: Cagliari sempre più nel mirino

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno in quel di Milanello. Cagliari nel mirino

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Presenti presso il centro sportivo, per seguire il lavoro della squadra, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Prima parte in palestra per l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza, a seguire gruppo in campo per continuare il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Nel frattempo, i portieri hanno svolto un lavoro specifico insieme ai preparatori. La sessione è proseguita con i rossoneri impegnati prima su possesso palla e poi su finalizzazioni.