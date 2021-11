Milan, il report dell’allenamento: lavoro mattutino per i rossoneri

Seduta di allenamento dedicata ai dettagli per la squadra del Milan: il report della seduta di oggi dal sito ufficiale rossonero.

Rossoneri a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 20 novembre alle ore 20.45. Presenti per seguire l'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.