Milan, il report dell’allenamento di oggi: tanto pallone e partitella finale

Ecco il lavoro svolto quest'oggi dai ragazzi di Stefano Pioli a Milanello: il report dell'allenamento odierno del Milan

I rossoneri si sono ritrovati per la colazione per il primo allenamento odierno, il quale si è svolto nel corso della mattinata. Riscaldamento in palestra, poi gruppo subito sul campo rialzato per iniziare con esercizi di mobilità con la palla, esercitazioni di tecnica in movimento, possesso palla con transizioni e lavoro finale aerobico.