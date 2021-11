Milan, il report dell’allenamento di oggi: subito al lavoro per Madrid | News

Archiviata la sconfitta esterna contro la Fiorentina, il Milan si è messo subito al lavoro per preparare la partita contro l'Atletico Madrid

Rientrata in nottata da Firenze la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento in preparazione del prossimo match di Champions League che vedrà il Milan impegnato a Madrid contro l'Atlético il prossimo mercoledì 24 novembre.