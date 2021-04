Milan, il report dell’allenamento di oggi: focus su tattica e rapidità

Nonostante il vento, proseguono gli allenamenti a Milanello. Ecco il racconto della seduta del Milan tenutasi quest'oggi.

Forte vento anche questa mattina a Milanello , dove la squadra si è ritrovata a colazione prima di scendere in campo per l'allenamento odierno. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare; al termine squadra in campo, sul centrale, dove ha cominciato l'allenamento con alcune esercitazioni atletiche eseguite tra gli ostacoli bassi e le sagome, con focus sulla rapidità. Il lavoro con il pallone è stato inaugurato da una serie di esercizi due contro due su campo ridotto, poi il lavoro sul possesso ha preceduto la fase tattica dell'allenamento odierno.