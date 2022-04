Milan, il racconto della seduta di allenamento di oggi

Lavoro e compattezza, squadra e dirigenza insieme alla vigilia del fine settimana che per il Milan vedrà un'altra partita impegnativa.

Rossoneri a Milanello anche questa mattina per rifinire i dettagli in vista della prossima e vicina gara di campionato che vedrà il Milan affrontare la Lazio all'Olimpico domenica 24 aprile alle 20.45. Presenti anche Ivan Gazidis , Paolo Maldini e Frederic Massara .

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo dove la squadra ha proseguito il riscaldamento attraverso alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha eseguito una serie di esercitazioni tecniche precedenti alla fase tattica della sessione odierna, conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.