Milan-Frosinone, oggi allenamento per gli uomini di Di Francesco

Con capitan Mazzitelli rientrato in gruppo, a Di Francesco restano da valutare le condizioni di Lirola e Marchizza, in fase di recupero dai rispettivi problemi fisici, mentre sarà ancora fermo ai box per la sfida di Milano Harroui, anche se il suo rientro non sembra essere troppo lontano. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, una clamorosa idea per il vice Giroud >>>