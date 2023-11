Milan-Fiorentina, tanti dubbi per Italiano: a destra possibile sorpresa

La seconda incertezza riguarda i centrali: Italiano potrebbe chiedere a Martinez Quarta gli straordinari, di ritorno dall'Argentina non prima di giovedì, con al suo fianco Milenkovic. Se l'argentino non dovesse essere al 100% il tecnico nato in Germania potrebbe anche pensare di lanciare il giovane Comuzzo.

L'ultimo dubbio potrebbe riguardare Nico Gonzalez che, come il connazionale, tornerà dall'Argentina non prima di giovedì, ma difficilmente Italiano si priverà dei suoi guizzi. LEGGI ANCHE: Per Milan-Fiorentina Pioli ha avuto una pazza idea >>>

