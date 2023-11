Milan-Fiorentina, oggi allenamento per i viola di Italiano: il punto

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi nella giornata di ieri. Oggi al Viola Park c'è in programma il secondo allenamento della settimana. I toscani hanno iniziato concretamente a preparare la sfida di sabato sera che li vedrà scendere in campo a San Siro alle ore 20:45 contro il Milan.

Italiano, ancora per oggi e domani dovrà fare a meno di alcuni nazionali, su tutti gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, di rientro non prima di giovedì. A loro il tecnico ex Spezia chiederà gli straordinari, anche se non è da escludere che ci possano essere novità di formazione dell'ultimo minuto. In ogni caso sono speculazioni che riguardano la difesa, perché Italiano difficilmente si priverà delle giocate del suo numero 10, capocannoniere della squadra fino a questo momento.