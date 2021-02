Milan, ecco le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

Milan, le immagini dell’allenamento odierno

Continua l’avvicinamento del Milan al match contro il Crotone, in programma domenica 7 febbraio alle ore 15. Una settimana di lavoro ininterrotto per la squadra di Stefano Pioli, che punta a consolidare sempre di più la prima posizione in classifica. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini dell’allenamento odierno a Milanello. Ecco e foto.

Ismael Bennacer ha rilasciato una bella intervista: ecco le dichiarazioni >>>