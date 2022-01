Milan, domani previsto un allenamento al mattino | News

Secondo quanto comunicato dal Milan sul proprio sito ufficiale, la squadra si ritroverà domani a Milanello per l'allenamento mattutino

Dopo aver svolto l'allenamento odierno questa mattina, il Milan comunica sul proprio sito ufficiale che per la giornata di domani è previsto un allenamento al mattino. Prosegue, dunque, la preparazione in vista del prossimo impegno del 6 gennaio contro la Roma.