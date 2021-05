Milan-Cagliari, l’allenamento di oggi della squadra di Pioli | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Ecco il report

Squadra a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione della prossima partita di campionato, l'ultima a San Siro, che vedrà i rossoneri affrontare il Cagliari domenica 16 maggio alle 20.45. Presenti a Milanello per seguire l'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, poi il gruppo si è spostato sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove ha proseguito il riscaldamento con una serie di esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Terminata la prima parte spazio al pallone con la squadra divisa in due gruppi per eseguire una serie di torelli a tema, seguiti da alcune esercitazioni tecniche prima di terminare con la consueta partitella su campo ridotto.