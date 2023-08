Milan, squadra divisa nel corso dell’allenamento: il report della seduta

Ecco, di seguito, il report della seduta di allenamento odierna del Milan, in cui la squadra ha lavorato divisa in gruppi

(fonte: acmilan.com) Ritrovo a Milanello per pranzo. Prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, la squadra e lo staff tecnico hanno incontrato un rappresentante della classe arbitrale, nella fattispecie il sig. Antonio Rapuano, per il consueto incontro formativo atto a spiegare e chiarire gli aspetti regolamentari. E le modifiche derivanti dalla circolare numero uno della nuova stagione.