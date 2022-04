Milan, l’allenamento odierno: test in famiglia a pochi giorni dal Bologna

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Test in famiglia a pochi giorni dal Bologna

"Allenamento mattutino per i rossoneri che, come di consueto, si sono ritrovati a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato di lunedì a San Siro contro il Bologna.