Milan, mirino puntato sull’Inter: il report dell’allenamento

Il Milan continua ad allenarsi in vista dell'importantissimo match di domenica 5 febbraio contro l'Inter. Il report della seduta

Dopo le due pesanti sconfitte contro Lazio e Sassuolo , il Milan si sta preparando per arrivare in forma alla gara di domenica 5 febbraio alle ore 20:45, il Derby della Madonnina contro l' Inter . I rossoneri, sotto lo sguardo attento di Stefano Pioli e del suo staff si sono allenati nella giornata odierna e il club lo ha documentato attraverso un comunicato ufficiale. Di seguito il corpo della nota

Allenamento al mattino per i rossoneri, impegnati a preparare il prossimo impegno di campionato, il Derby di domenica 5 febbraio alle ore 20.45.

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale per proseguire il riscaldamento con alcuni lavori atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, via a una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica. Prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha disputato la consueta partitella su campo ridotto.