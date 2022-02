Milan, la situazione di Ibra, Kessié, Tomori e Ballo-Touré | PM News

Terminato l'allenamento a Milanello: come stanno Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessié, Fikayo Tomori. News dal Senegal per il Fodé Ballo-Touré

Terminato da poco l'allenamento odierno del Milan presso il centro sportivo rossonero di Milanello . Seduta che si è svolta al mattino, come tutte quelle in vista del derby di sabato contro l' Inter .

Ibra, 41 anni il prossimo 3 ottobre , deve gestire il suo fisico e, rispetto a quanto accadeva prima, ora quando sente dei fastidi preferisce fermarsi per evitare guai ulteriori. Anche Fikayo Tomori , in riabilitazione dopo l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro, ha svolto lavoro personalizzato.

Il ginocchio risponde bene alle sollecitazioni. Le sue condizioni, però, saranno valutate giorno per giorno con molta cura. Se può recuperare per il derby? Difficile dirlo ora. Non è escluso, ma al Milan preferiscono agire, giustamente, con tanta cautela. Franck Kessié arriverà a Milanello dopo pranzo e svolgerà una seduta di allenamento personalizzato.

Chiosa con Fodé Ballo-Touré, ancora impegnato in Coppa d'Africa con il suo Senegal: sta lavorando a parte, con un preparatore atletico della sua Nazionale, per recuperare dall'infortunio all'adduttore occorsogli nella precedente partita. Difficilmente sarà in campo nella semifinale del torneo contro il Burkina Faso. Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>