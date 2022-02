Milan, previsto un allenamento al mattino nella giornata di domani | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il programma di allenamento che verrà svolto domani dai ragazzi di Pioli

Dopo essere quasi clamorosamente rimasto primo in classifica al termine del 26^ turno di Serie A, il Milan continua a preparare la partita di venerdì sera contro l'Udinese. I rossoneri, infatti, ospiteranno i friulani per l'anticipo della 27^ giornata di campionato e vorranno ottenere la vittoria dopo il passo falso di Salerno. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Diavolo ha annunciato che per la giornata di domani, 23 febbraio, è previsto un solo allenamento al mattino. Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.